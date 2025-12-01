Зеленський вперше поїде до Ірландії — деталі

Зеленський вперше поїде з візитом до Ірландії
Президент України Володимир Зеленський і перша леді України здійснить перший офіційний візит до Ірландії. Поїздка планується 2 грудня.
Про це повідомили в Департаменті ірландського прем'єр-міністра.
Зазначається, що Володимир і Олена Зеленські 2 грудня вперше відвідають Ірландію. Український президент проведе зустрічі з прем'єром Майклом Мартіном, президенткою Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен МакЕнті. Крім того, він візьме участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму.
Коментуючи майбутній візит, Мартін повідомив, що однією з тем зустрічі буде обговорення того, як Ірландія може допомогти прискорити членство України в ЄС під час свого головування в Раді ЄС у 2026 році.
Нагадаємо, 1 грудня Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі. В лідерів був діалог у форматі віч-на-віч.
Також сьогодні український лідер зідзвонився з президентом Фінляндії. Вони обговорили роботу української делегації в США.
