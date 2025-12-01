Відео
Головна Новини дня Зеленський вперше поїде з візитом до Ірландії

Зеленський вперше поїде з візитом до Ірландії

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 16:20
Зеленський вперше поїде до Ірландії — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і перша леді України здійснить перший офіційний візит до Ірландії. Поїздка планується 2 грудня.

Про це повідомили в Департаменті ірландського прем'єр-міністра.

Читайте також:

Зеленський поїде до Ірландії

Зазначається, що Володимир і Олена Зеленські 2 грудня вперше відвідають Ірландію. Український президент проведе зустрічі з прем'єром Майклом Мартіном, президенткою Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен МакЕнті. Крім того, він візьме участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму.

Коментуючи майбутній візит, Мартін повідомив, що однією з тем зустрічі буде обговорення того, як Ірландія може допомогти прискорити членство України в ЄС під час свого головування в Раді ЄС у 2026 році. 

Нагадаємо, 1 грудня Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі. В лідерів був діалог у форматі віч-на-віч.

Також сьогодні український лідер зідзвонився з президентом Фінляндії. Вони обговорили роботу української делегації в США. 

Володимир Зеленський переговори Олена Зеленська Ірландія візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
