Зеленский встретился с президентом Ирландии в Дублине

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 2 декабря встретились с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли. Также у украинского лидера запланирован ряд других встреч.

Зеленский в Ирландии

Супруги Зеленских уже встретились с президентом Ирландии в Дублине.

В рамках этого визита украинский лидер также проведет встречи с министром иностранных дел страны Хелен Макенти, а также примет участие в открытии Ирландско-украинского экономического форума.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Зеленский впервые поедет с визитом в Ирландию.

Уже 2 декабря президентская чета прибыла в Дублин. Их встретил премьер Ирландии.