Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленские встретились с президентом Ирландии — детали

Зеленские встретились с президентом Ирландии — детали

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 14:15
Зеленский встретился с президентом Ирландии в Дублине
Супруги Зеленские с президентом Ирландии. Фото: Brian Lawless/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 2 декабря встретились с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли. Также у украинского лидера запланирован ряд других встреч.

Об этом сообщает Суспільне.

Реклама
Читайте также:

Зеленский в Ирландии

Супруги Зеленских уже встретились с президентом Ирландии в Дублине.

В рамках этого визита украинский лидер также проведет встречи с министром иностранных дел страны Хелен Макенти, а также примет участие в открытии Ирландско-украинского экономического форума.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Зеленский впервые поедет с визитом в Ирландию.

Уже 2 декабря президентская чета прибыла в Дублин. Их встретил премьер Ирландии.

Владимир Зеленский переговоры Елена Зеленская Ирландия визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации