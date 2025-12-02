Відео
Головна Новини дня Зеленські зустрілися з президенткою Ірландією — деталі

Зеленські зустрілися з президенткою Ірландією — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 14:15
Зеленський зустрівся з президенткою Ірландії в Дубліні
Подружжя Зеленських з президенткою Ірландії. Фото: Brian Lawless/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 2 грудня зустрілися з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі. Також в українського лідера запланована низка інших зустрічей.

Про це повідомляє Суспільне. 

Подружжя Зеленських вже зустрілося з президенткою Ірландії в Дубліні. 

В рамках цього візиту український лідер також проведе зустрічі з міністеркою закордонних справ країни Гелен Макенті, а також візьме участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Зеленський вперше поїде з візитом до Ірландії.

Вже 2 грудня президентське подружжя прибуло до Дубліна. Їх зустрів прем'єр Ірландії.

Володимир Зеленський переговори Олена Зеленська Ірландія візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
