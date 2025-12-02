Зеленський зустрівся з президенткою Ірландії в Дубліні

Зеленські зустрілися з президенткою Ірландією — деталі
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 2 грудня зустрілися з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі. Також в українського лідера запланована низка інших зустрічей.
Про це повідомляє Суспільне.
Зеленський в Ірландії
Подружжя Зеленських вже зустрілося з президенткою Ірландії в Дубліні.
В рамках цього візиту український лідер також проведе зустрічі з міністеркою закордонних справ країни Гелен Макенті, а також візьме участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму.
Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Зеленський вперше поїде з візитом до Ірландії.
Вже 2 грудня президентське подружжя прибуло до Дубліна. Їх зустрів прем'єр Ірландії.
Читайте Новини.LIVE!