Зеленський зустрівся з президенткою Ірландії в Дубліні

Подружжя Зеленських з президенткою Ірландії. Фото: Brian Lawless/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 2 грудня зустрілися з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі. Також в українського лідера запланована низка інших зустрічей.

Про це повідомляє Суспільне.

Зеленський в Ірландії

Подружжя Зеленських вже зустрілося з президенткою Ірландії в Дубліні.

В рамках цього візиту український лідер також проведе зустрічі з міністеркою закордонних справ країни Гелен Макенті, а також візьме участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Зеленський вперше поїде з візитом до Ірландії.

Вже 2 грудня президентське подружжя прибуло до Дубліна. Їх зустрів прем'єр Ірландії.