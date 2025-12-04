Зеленський і президент Кіпру вшанували пам’ять полеглих бійці ЗСУ
У четвер, 4 грудня, до Києва прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Він разом із українським лідером Володимиром Зеленським вшанував пам’ять українських захисників і захисниць, які віддали життя за свободу країни.
Про це повідомив Президент України у Telegram.
Україна та Кіпр віддали шану загиблим захисникам
"Вічна шана нашим полеглим воїнам", — написав Президент.
Зеленський підкреслив, що українці зберігатимуть пам’ять про кожного полеглого воїна та висловив вдячність усім, хто захищав Батьківщину.
Нагадаємо, що 4 грудня президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідес відвідав Україну в рамках свого офіційного візиту до країни.
А до цього Президент України Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Ірландії.
Читайте Новини.LIVE!