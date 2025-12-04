Відео
Головна Новини дня Зеленський і президент Кіпру вшанували пам’ять полеглих бійці ЗСУ

Зеленський і президент Кіпру вшанували пам’ять полеглих бійці ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 14:32
Зеленський і президент Кіпру вшанували пам’ять полеглих бійці ЗСУ
Нікос Христодулідіс та Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У четвер, 4 грудня, до Києва прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Він разом із українським лідером Володимиром Зеленським вшанував пам’ять українських захисників і захисниць, які віддали життя за свободу країни.

Про це повідомив Президент України у Telegram.

Україна та Кіпр віддали шану загиблим захисникам

"Вічна шана нашим полеглим воїнам", — написав Президент.

Зеленський підкреслив, що українці зберігатимуть пам’ять про кожного полеглого воїна та висловив вдячність усім, хто захищав Батьківщину.

Нагадаємо, що 4 грудня президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідес відвідав Україну в рамках свого офіційного візиту до країни.

А до цього Президент України Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Ірландії.

Володимир Зеленський Київ Кіпр загиблі пам'ять
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
