Зеленський і президент Кіпру вшанували пам’ять полеглих бійці ЗСУ

У четвер, 4 грудня, до Києва прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Він разом із українським лідером Володимиром Зеленським вшанував пам’ять українських захисників і захисниць, які віддали життя за свободу країни.

Про це повідомив Президент України у Telegram.

Україна та Кіпр віддали шану загиблим захисникам

"Вічна шана нашим полеглим воїнам", — написав Президент.

Зеленський підкреслив, що українці зберігатимуть пам’ять про кожного полеглого воїна та висловив вдячність усім, хто захищав Батьківщину.

Нагадаємо, що 4 грудня президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідес відвідав Україну в рамках свого офіційного візиту до країни.

А до цього Президент України Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Ірландії.