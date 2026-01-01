Кипр начал председательство в Совете ЕС — какая позиция по Украине

Саммит ЕС-Западные Балканы в Брюсселе. Фото: REUTERS/Yves Herman

С 1 января 2026 года Кипр официально начал председательство в Совете Европейского Союза. Полугодовой мандат страны продлится до 1 июля, после чего председательство перейдет к следующему государству-члену. До этого роль координатора работы Совета ЕС выполняла Дания.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Какая позиция у Кипра по Украине

Страна, возглавляющая Совет ЕС, координирует его работу, председательствует на большинстве заседаний, формирует повестку дня и определяет ключевые политические приоритеты на шесть месяцев, а также выступает посредником в переговорах между государствами-членами.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее заявлял, что одним из основных приоритетов кипрского председательства станет дальнейшая поддержка Украины. По его словам, Никосия намерена активно продвигать реализацию стратегических документов Евросоюза в сфере безопасности и обороны, в частности инициатив, направленных на повышение оборонной способности ЕС до 2030 года.

Кроме этого, руководство страны декларирует готовность содействовать ускорению процесса расширения Европейского Союза. В Кипре отмечают, что даже небольшие государства могут предложить эффективные подходы к управлению сложными политическими процессами на уровне ЕС.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос подчеркнул, что внимание Евросоюза во время председательства будет оставаться сосредоточенным на Украине, которая уже четвертый год противостоит российской агрессии. Он отметил, что для Кипра вопрос войны и оккупации имеет особое значение, учитывая собственный исторический опыт после турецкого вторжения более полувека назад.

Напомним, также Никос Христодулидис высказывался относительно мирного плана для Украины.

В начале декабря 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Христодулидисом и обсудил несколько направлений политического сотрудничества.