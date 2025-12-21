Головування Кіпру в Раді ЄС — пообіцяв підтримувати Україну

Україна буде пріоритетом головування Кіпру в Раді Євросоюзу. Воно розпочнеться вже 1 січня 2026 року.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

Христодулідіс заявив, що вторгнення РФ в Україну продемонструвало необхідність зміцнювати європейську архітектуру безпеки, оборонну готовність ЄС та його здатності захищати громадян та їх інтереси.

"Протягом наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом для кіпрського головування. Звичайно, не могло бути інакше, враховуючи, що ми, Кіпр, Республіка Кіпр, маємо безпосереднє уявлення про те, що означає вторгнення, що означає окупація, що означає порушення основних принципів і прав", — наголосив він.

Крім того, президент Кіпру пообіцяв, що головування його країни сприятиме впровадженню "білої книги" про майбутнє європейської оборони та супутньої "дорожньої карти" для досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року. Він додав, що буде діяти з реалізмом та амбіціями, а також переконаний, що Європа повинна відповісти на виклики нашого часу.

Що таке головування в Раді ЄС

Головування в Раді Європейського Союзу здійснюється за принципом ротації: кожна країна-член ЄС по черзі очолює інституцію строком на шість місяців. З 1 січня 2026 року Кіпр перебере ці повноваження від Данії.

Країна, що головує, відповідає за організацію та проведення засідань Ради ЄС (за винятком Ради закордонних справ), формує порядок денний, визначає ключові пріоритети на піврічний період і координує переговорний процес між державами-членам

Нагадаємо, 4 грудня президент Кіпру був з візитом у Києві. Він провів переговори з Володимиром Зеленським.

Тоді Христодулідіс зробив заяву щодо мирної угоди України. Він вважає, що будь-який договір має базуватися на повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.