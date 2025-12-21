Видео
Украина будет приоритетом председательства Кипра в ЕС — президент

Украина будет приоритетом председательства Кипра в ЕС — президент

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 17:06
Председательство Кипра в Совете ЕС — пообещал поддерживать Украину
Президент Кипра Никос Христодулидис. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Украина будет приоритетом председательства Кипра в Совете Евросоюза. Оно начнется уже 1 января 2026 года.

Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

Читайте также:

Приоритеты Кипра во время председательства в ЕС

Христодулидис заявил, что вторжение РФ в Украину продемонстрировало необходимость укреплять европейскую архитектуру безопасности, оборонную готовность ЕС и его способности защищать граждан и их интересы.

"В течение следующих шести месяцев поддержка Украины будет оставаться приоритетом для кипрского председательства. Конечно, не могло быть иначе, учитывая, что мы, Кипр, Республика Кипр, имеем непосредственное представление о том, что означает вторжение, что означает оккупация, что означает нарушение основных принципов и прав", — подчеркнул он.

Кроме того, президент Кипра пообещал, что председательство его страны будет способствовать внедрению "белой книги" о будущем европейской обороны и сопутствующей "дорожной карты" для достижения оборонной готовности ЕС до 2030 года. Он добавил, что будет действовать с реализмом и амбициями, а также убежден, что Европа должна ответить на вызовы нашего времени.

Что такое председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете Европейского Союза осуществляется по принципу ротации: каждая страна-член ЕС поочередно возглавляет институт сроком на шесть месяцев. С 1 января 2026 года Кипр переберет эти полномочия от Дании.

Председательствующая страна отвечает за организацию и проведение заседаний Совета ЕС (за исключением Совета иностранных дел), формирует повестку дня, определяет ключевые приоритеты на полугодовой период и координирует переговорный процесс между государствами-членами

Напомним, 4 декабря президент Кипра был с визитом в Киеве. Он провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Тогда Христодулидис сделал заявление относительно мирного соглашения Украины. Он считает, что любой договор должен базироваться на полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кипр Украина ЕС помощь война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
