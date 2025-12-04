Президент Кипра Никос Христодулидис сделал заявление о мире в Украине

Президент Кипра сделал заявление по мирному соглашению Украины
В четверг, 4 декабря, президент Кипра Никос Христодулидис сделал важное заявление относительно мирного соглашения между Украиной и Россией. Он отметил, что любой договор должен базироваться на полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Об этом Никос Христодулидис сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Президент Кипра об окончании войны в Украине
Ранее мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Кипра — лидеры обсудили ряд важных вопросов.
Также мы сообщали, что 4 декабря в Украину с официальным визитом прибыл президент Кипра Никос Христодулидис.
