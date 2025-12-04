Видео
Президент Кипра сделал заявление по мирному соглашению Украины

Дата публикации 4 декабря 2025 16:14
Президент Кипра Никос Христодулидис сделал заявление о мире в Украине
Президент Кипра Никос Христодулидис. Фото: ОПУ

В четверг, 4 декабря, президент Кипра Никос Христодулидис сделал важное заявление относительно мирного соглашения между Украиной и Россией. Он отметил, что любой договор должен базироваться на полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом Никос Христодулидис сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Президент Кипра об окончании войны в Украине

Сегодня, 4 декабря, во время визита в Киев президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что мирный договор об окончании войны должен базироваться на уважении к территориальной целостности Украины.

"Мирное соглашение должно основываться на уважении к суверенитету Украины", — подчеркнул глава Кипра.

Кроме того, он отметил, что любое мирное соглашение о прекращении полномасштабной войны России против Украины должно также базироваться на принципах Устава ООН.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
