Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент Кіпру зробив заяву щодо мирної угоди України

Президент Кіпру зробив заяву щодо мирної угоди України

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:14
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс зробив заяву про мир в Україні
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Фото: ОПУ

У четвер, 4 грудня, президент Кіпру Нікос Христодулідіс зробив важливу заяву щодо мирної угоди між Україною та Росією. Він зазначив, що будь-який договір має базуватися на повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це Нікос Христодулідіс сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Реклама
Читайте також:

Президент Кіпру про закінчення війни в Україні

Сьогодні, 4 грудня, під час візиту до Києва президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що мирний договір про закінчення війни має базуватися на повазі до територіальної цілісності України.

"Мирна угода має ґрунтуватися на повазі до суверенітету України", — наголосив глава Кіпру.

Крім того, він зазначив, що будь-яка мирна угода щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України має також базуватися на принципах Статуту ООН.

Раніше ми інформували, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру — лідери обговорили низку важливих питань.

Також ми повідомляли, що 4 грудня до України з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

Володимир Зеленський Кіпр війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації