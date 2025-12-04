Президент Кіпру Нікос Христодулідіс зробив заяву про мир в Україні

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Фото: ОПУ

У четвер, 4 грудня, президент Кіпру Нікос Христодулідіс зробив важливу заяву щодо мирної угоди між Україною та Росією. Він зазначив, що будь-який договір має базуватися на повній повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це Нікос Христодулідіс сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Реклама

Читайте також:

Президент Кіпру про закінчення війни в Україні

Сьогодні, 4 грудня, під час візиту до Києва президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що мирний договір про закінчення війни має базуватися на повазі до територіальної цілісності України.

"Мирна угода має ґрунтуватися на повазі до суверенітету України", — наголосив глава Кіпру.

Крім того, він зазначив, що будь-яка мирна угода щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України має також базуватися на принципах Статуту ООН.

Раніше ми інформували, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру — лідери обговорили низку важливих питань.

Також ми повідомляли, що 4 грудня до України з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс.