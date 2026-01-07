Видео
Главная Новости дня Зеленский провел встречу с президентом Кипра и руководством ЕС

Зеленский провел встречу с президентом Кипра и руководством ЕС

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 17:58
Зеленский встретился с Коштой, Христодулидисом и фон дер Лян — детали
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в стристоронней встрече с лидером Кипра Никосом Христодулидисом, главой Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили усиление обороноспособности Украины, репарационный заем и председательство Кипра в Совете Европы в ближайшие полгода.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 7 января.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
