Зеленский встретился с Коштой, Христодулидисом и фон дер Лян — детали

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в стристоронней встрече с лидером Кипра Никосом Христодулидисом, главой Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили усиление обороноспособности Украины, репарационный заем и председательство Кипра в Совете Европы в ближайшие полгода.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 7 января.

