Получит ли Украина гарантии безопасности дольше, чем на 15 лет — Зеленский рассказал о плане действий

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в ближайшее время. Он хочет получить ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины дольше чем на 15 лет.

Об этом Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

"Есть ли продвижение в переговорах по гарантиям безопасности дольше, чем на 15 лет? В декабре в Мар-а-Лаго я поднял этот вопрос, президент Соединенных Штатов Америки взял паузу в этом вопросе, сказал: будут рассматривать. Думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним. Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может, где-то еще. Посмотрим, какие планы у президента. И думаю, там я смогу получить ответ на этот вопрос", — пояснил Зеленский.

Глава государства добавил, что пока не готов об этом говорить публично.

