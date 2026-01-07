Видео
Главная Новости дня Зеленский хочет встретиться с Трампом в ближайшее время — зачем

Зеленский хочет встретиться с Трампом в ближайшее время — зачем

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:45
Получит ли Украина гарантии безопасности дольше, чем на 15 лет — Зеленский рассказал о плане действий
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в ближайшее время. Он хочет получить ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины дольше чем на 15 лет.

Об этом Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Читайте также:

Украина хочет получить гарантии безопасности дольше, чем на 15 лет — детали

"Есть ли продвижение в переговорах по гарантиям безопасности дольше, чем на 15 лет? В декабре в Мар-а-Лаго я поднял этот вопрос, президент Соединенных Штатов Америки взял паузу в этом вопросе, сказал: будут рассматривать. Думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним. Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может, где-то еще. Посмотрим, какие планы у президента. И думаю, там я смогу получить ответ на этот вопрос", — пояснил Зеленский.

Глава государства добавил, что пока не готов об этом говорить публично.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, каким будет участие США в восстановлении Украины.

Также недавно Трамп сделал заявление, в котором сказал, что "Путин убивает слишком много людей".

Владимир Зеленский Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
