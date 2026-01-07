Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський хоче зустрітись з Трампом найближчим часом — навіщо

Зеленський хоче зустрітись з Трампом найближчим часом — навіщо

Ua
Дата публікації: 7 січня 2026 15:45
Чи отримає Україна гарантії безпеки довше, ніж на 15 років
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом найближчим часом. Він хоче отримати відповідь на питання щодо гарантій безпеки для України довше ніж, на 15 років.

Про це Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

Реклама
Читайте також:

"Чи є просування у переговорах щодо гарантій безпеки довше, ніж на 15 років? В грудні в Мар-а-Лаго я підняв це питання, президент Сполучених Штатів Америки взяв паузу в цьому питанні, сказав: будуть розглядати. Думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним. Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще. Подивимось, які плани у президента. І думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання", – пояснив Зеленський.

Новина доповнюється
 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації