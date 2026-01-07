Чи отримає Україна гарантії безпеки довше, ніж на 15 років

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом найближчим часом. Він хоче отримати відповідь на питання щодо гарантій безпеки для України довше ніж, на 15 років.

Про це Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

Реклама

Читайте також:

"Чи є просування у переговорах щодо гарантій безпеки довше, ніж на 15 років? В грудні в Мар-а-Лаго я підняв це питання, президент Сполучених Штатів Америки взяв паузу в цьому питанні, сказав: будуть розглядати. Думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним. Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще. Подивимось, які плани у президента. І думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання", – пояснив Зеленський.

Новина доповнюється

