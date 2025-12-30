Зеленський розповів про плани щодо відбудови України після війни

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський розповів про плани щодо відбудови України після завершення війни. Глави держави обговорив економічне відновлення країни разом із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, американський уряд зацікавлений в тому, аби залучати кошти та розвивати бізнес в Україні.

Про це український лідер сказав у коментарі Новини.LIVE.

