Головна Новини дня Зеленський окреслив план відбудови України за участі США

Зеленський окреслив план відбудови України за участі США

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 18:17
Зеленський розповів про плани щодо відбудови України після війни
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський розповів про плани щодо відбудови України після завершення війни. Глави держави обговорив економічне відновлення країни разом із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, американський уряд зацікавлений в тому, аби залучати кошти та розвивати бізнес в Україні.

Про це український лідер сказав у коментарі Новини.LIVE.

Володимир Зеленський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
