Зеленський відповів щодо можливого розміщення військ США та заяви Дональда Туска

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавню заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який спрогнозував, що США можуть погодитися на розміщення своїх військ в Україні після укладення миру. Голова держави підкреслив, що таке рішення будуть ухвалювати у Вашінгтоні.

Про це він заяви під час спілкування з журналістами голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента.

Ймовірність військ США в Україні

За словами Зеленського, такий сценарій розвитку подій він не може підтвердити, оскільки таке рішення може ухвалити виключно президент США.

"Це війська Сполучених Штатів, і тому саме Америка приймає такі рішення. Ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками "Коаліції рішучих". Ми б хотіли б цього. Це сильна позиція була в гарантіях безпеки", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, напередодні Туск підбив підсумки перемовин у США за участю американської та української делегацій і європейських лідерів. Він акцентував, що США можуть розмістити свої війська на території України після ухвалення рішення про мир.

Також Зеленський у коментарі Новини.LIVE розповів про плани щодо відбудови України після завершення війни і залученість США до них.