Зеленский ответил относительно возможного размещения войск США и заявления Дональда Туска

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который спрогнозировал, что США могут согласиться на размещение своих войск в Украине после заключения мира. Глава государства подчеркнул, что такое решение будут принимать в Вашингтоне.

Об этом он заявил во время общения с журналистами голосовыми сообщениями в чате Офиса президента.

Вероятность войск США в Украине

По словам Зеленского, такой сценарий развития событий он не может подтвердить, поскольку такое решение может принять исключительно президент США.

"Это войска Соединенных Штатов, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями "Коалиции решительных". Мы бы хотели бы этого. Это сильная позиция была в гарантиях безопасности", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, накануне Туск подвел итоги переговоров в США с участием американской и украинской делегаций и европейских лидеров. Он акцентировал, что США могут разместить свои войска на территории Украины после принятия решения о мире.

Также Зеленский в комментарии Новости.LIVE рассказал о планах по восстановлению Украины после завершения войны и вовлеченности США в них.