Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский оценил вероятность размещения войск США в Украине

Зеленский оценил вероятность размещения войск США в Украине

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 18:16
Зеленский ответил относительно возможного размещения войск США и заявления Дональда Туска
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который спрогнозировал, что США могут согласиться на размещение своих войск в Украине после заключения мира. Глава государства подчеркнул, что такое решение будут принимать в Вашингтоне.

Об этом он заявил во время общения с журналистами голосовыми сообщениями в чате Офиса президента.

Реклама
Читайте также:

Вероятность войск США в Украине

По словам Зеленского, такой сценарий развития событий он не может подтвердить, поскольку такое решение может принять исключительно президент США.

"Это войска Соединенных Штатов, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями "Коалиции решительных". Мы бы хотели бы этого. Это сильная позиция была в гарантиях безопасности", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, накануне Туск подвел итоги переговоров в США с участием американской и украинской делегаций и европейских лидеров. Он акцентировал, что США могут разместить свои войска на территории Украины после принятия решения о мире.

Также Зеленский в комментарии Новости.LIVE рассказал о планах по восстановлению Украины после завершения войны и вовлеченности США в них.

Владимир Зеленский США Дональд Туск мирный план мирные переговоры
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации