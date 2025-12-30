США могут разместить свои войска в Украине - Туск

Туск заявил, что США могут разместить свои войска в Украине
Во вторник, 30 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск подвел итоги переговоров в США с участием американской и украинской делегаций и европейских лидеров. В результате США согласились на размещение своих войск в Украине после заключения мира.
Об этом Туск рассказал во время брифинга.
Войска США на территории Украины
"Ключевым результатом последних дней стала декларация о готовности США участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск — например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией", — отметил премьер-министр Польши.
Он добавил, что такие четкие обязательства Вашингтона появились впервые и вызвали удивление у некоторых участников переговоров.
При этом польский премьер подчеркнул, что Украина будет вынуждена пойти на компромисс по территориальным вопросам в обмен на реальные и надежные гарантии безопасности.
По его словам, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "появился мир на горизонте".
Напомним, что недавно украинский лидер заявил, что вопрос территорий является самым сложным для заключения мира в Украине.
Также Владимир Зеленский объяснил свою позицию относительно того, почему Украина просто отступает из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Читайте Новини.LIVE!