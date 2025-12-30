США могут разместить свои войска в Украине - Туск

Дональд Туск. Фото: Reuters

Во вторник, 30 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск подвел итоги переговоров в США с участием американской и украинской делегаций и европейских лидеров. В результате США согласились на размещение своих войск в Украине после заключения мира.

Об этом Туск рассказал во время брифинга.

Войска США на территории Украины

"Ключевым результатом последних дней стала декларация о готовности США участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск — например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией", — отметил премьер-министр Польши.

Он добавил, что такие четкие обязательства Вашингтона появились впервые и вызвали удивление у некоторых участников переговоров.

При этом польский премьер подчеркнул, что Украина будет вынуждена пойти на компромисс по территориальным вопросам в обмен на реальные и надежные гарантии безопасности.

По его словам, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "появился мир на горизонте".

Напомним, что недавно украинский лидер заявил, что вопрос территорий является самым сложным для заключения мира в Украине.

Также Владимир Зеленский объяснил свою позицию относительно того, почему Украина просто отступает из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.