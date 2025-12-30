Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туск заявил, что США могут разместить свои войска в Украине

Туск заявил, что США могут разместить свои войска в Украине

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 17:50
США могут разместить свои войска в Украине - Туск
Дональд Туск. Фото: Reuters

Во вторник, 30 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск подвел итоги переговоров в США с участием американской и украинской делегаций и европейских лидеров. В результате США согласились на размещение своих войск в Украине после заключения мира.

Об этом Туск рассказал во время брифинга.

Реклама
Читайте также:

Войска США на территории Украины

"Ключевым результатом последних дней стала декларация о готовности США участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск — например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией", — отметил премьер-министр Польши.

Он добавил, что такие четкие обязательства Вашингтона появились впервые и вызвали удивление у некоторых участников переговоров.

При этом польский премьер подчеркнул, что Украина будет вынуждена пойти на компромисс по территориальным вопросам в обмен на реальные и надежные гарантии безопасности.

По его словам, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "появился мир на горизонте".

Напомним, что недавно украинский лидер заявил, что вопрос территорий является самым сложным для заключения мира в Украине.

Также Владимир Зеленский объяснил свою позицию относительно того, почему Украина просто отступает из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Польша США Украина война в Украине Дональд Туск
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации