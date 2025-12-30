Видео
Выход Украины из Донбасса является худшим сценарием, — Зеленский

Выход Украины из Донбасса является худшим сценарием, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 05:33
Зеленский заявил, что выход Украины из Донбасса является худшим сценарием
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными вопросами достижения мира являются территории и Донбасс. В частности, выход Украины из Донбасса является худшим сценарием, который несет серьезные риски.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News.

Читайте также:

Почему выход из Донбасса является худшим сценарием

"Все стороны должны понять, что худший вариант — это выход из Донбасса. Это большие риски для Украины, это неприемлемо для Украины, и референдум не будет положительным", — пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что после подписания мирного соглашения невозможно идти на референдум, заранее зная, что он провалится. Такой шаг был бы бессмысленным, поэтому выходом из ситуации является приемлемый мир для украинцев.

"Именно поэтому мы должны найти реальный мир, реальный путь к миру, который будет приемлем для украинской нации... Мы должны это сделать. У нас нет другого пути. Другой путь — это продолжение войны", — резюмировал глава государства.

Напомним, в этом же интервью Зеленский сказал, что Украина не может просто отступить с Донбасса, поскольку это противоречит и закону, и реальной ситуации на местах. Одним из возможных компромиссов может стать создание свободной экономической зоны, которая предусматривает отвод войск с обеих сторон.

Также президент проинформировал, что пока детальной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет.

Владимир Зеленский Донбасс референдум Украина война в Украине мирный план
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
