Зеленський заявив, що вихід України з Донбасу є найгіршим сценарієм

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішими питаннями досягнення миру є території і Донбас. Зокрема, вихід України з Донбасу є найгіршим сценарієм, який несе серйозні ризики.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News.

Реклама

Читайте також:

Чому вихід з Донбасу є найгіршим сценарієм

"Усі сторони мають зрозуміти, що найгірший варіант — це вихід з Донбасу. Це великі ризики для України, це неприйнятно для України, і референдум не буде позитивним", — пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що після підписання мирної угоди неможливо йти на референдум, заздалегідь знаючи, що він провалиться. Такий крок був би безглуздим, тому виходом із ситуації є прийнятний мир для українців.

"Саме тому ми маємо знайти реальний мир, реальний шлях до миру, який буде прийнятний для української нації... Ми маємо це зробити. У нас немає іншого шляху. Інший шлях — це продовження війни", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що Україна не може просто відступити з Донбасу, оскільки це суперечить і закону, і реальній ситуації на місцях. Одним із можливих компромісів може стати створення вільної економічної зони, яка передбачає відведення військ з обох сторін.

Також президент поінформував, що наразі детальної концепції вільної економічної зони на Донбасі поки що немає.