Головна Новини дня Росія вимагає виведення військ з Донбасу — Зеленський відповів

Росія вимагає виведення військ з Донбасу — Зеленський відповів

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 11:33
Зеленський прокоментував вимоги Росії щодо Донбасу
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі детальної концепції вільної економічної зони на Донбасі немає. За його словами, це питання ще опрацьовується і обов’язково буде винесене на обговорення з українським суспільством. Коментуючи можливі вимоги щодо виходу України з Донбасу, Зеленський зазначив, що позиція Росії в цьому питанні не є новою. За його словами, Москва давно прагне витіснити Україну з її території.

Новина доповнюється...

Автор:
Анастасія Постоєнко
