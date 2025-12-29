Зеленський прокоментував вимоги Росії щодо Донбасу

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі детальної концепції вільної економічної зони на Донбасі немає. За його словами, це питання ще опрацьовується і обов’язково буде винесене на обговорення з українським суспільством. Коментуючи можливі вимоги щодо виходу України з Донбасу, Зеленський зазначив, що позиція Росії в цьому питанні не є новою. За його словами, Москва давно прагне витіснити Україну з її території.

Новина доповнюється...

Реклама