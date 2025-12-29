Зеленский прокомментировал требования России по Донбассу

Россия требует вывода войск с Донбасса — Зеленский ответил
Дата публикации 29 декабря 2025 11:33
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока детальной концепции свободной экономической зоны на Донбассе нет. По его словам, этот вопрос еще прорабатывается и обязательно будет вынесен на обсуждение с украинским обществом. Комментируя возможные требования по выходу Украины из Донбасса, Зеленский отметил, что позиция России в этом вопросе не является новой. По его словам, Москва давно стремится вытеснить Украину с ее территории.
