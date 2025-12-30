Зеленський заявив, що Україна не може відступити з Донбассу з кількох причин

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто відступи з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він пояснив, що це суперечить і закону, і реальній ситуації на місцях.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Fox News.

Що сказав Зеленський про території

За словами президента, він вважає, що український народ має проголосувати на референдумі за мирний план із 20 пунктів. Зеленський підкреслив, що говорить лише про цей документ.

"Якщо українська нація його підтримає, це буде великий успіх для президента Трампа, адже це відбувається під його лідерством", — заявив глава держави.

Щодо територіального питання, Зеленський пояснив, що Україна не може просто відступити зі своїх територій, оскільки справа не лише в законі (тут мова про Донбасс).

"Ми не можемо просто відійти з наших територій. І справа не лише в законі. Там живуть люди — 300 тисяч людей. Ми не можемо просто втратити людей. Ми не можемо піти, тому що 100 тисяч були поранені, десятки загинули там. І тому я сказав, що це не лише про закон, а й про нашу армію, яка там перебуває", — пояснив він.

За словами глави держави, одним із можливих компромісів може стати створення вільної економічної зони, яка передбачає відведення військ з обох сторін. І таке рішення може бути ухвалено через референдум.

"Ось чому ми запропонували, я вважаю, компроміс. Якщо ми створимо вільну економічну зону і нам доведеться відступити на кілька кілометрів, це означає, що Росія повинна зробити дзеркальні кроки - також відійти на кілька кілометрів назад. І ця вільна економічна зона матиме спеціальні правила. Якщо ми приймемо рішення, то воно стосуватиметься економічної зони, щось на зразок цього, а референдум є способом прийняти його чи не прийняти", — резюмував український лідер.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що українське суспільство втомилося від війни. Однак люди залишаються стійкими у своїх позиціях. Зокрема, 87% українців підтримують мир, і водночас 85% — проти виходу з Донбасу.

Також президент сказав журналістам, що наразі детальної концепції вільної економічної зони на Донбасі немає.