Україна
Главная Новости дня Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса

Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 05:03
Зеленский заявил, что Украина не может отступить с Донбасса по нескольким причинам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто отступить из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он пояснил, что это противоречит и закону, и реальной ситуации на местах.

Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News.

Что сказал Зеленский о территориях

По словам президента, он считает, что украинский народ должен проголосовать на референдуме за мирный план из 20 пунктов. Зеленский подчеркнул, что говорит только об этом документе.

"Если украинская нация его поддержит, это будет большой успех для президента Трампа, ведь это происходит под его лидерством", — заявил глава государства.

Относительно территориального вопроса, Зеленский пояснил, что Украина не может просто отступить со своих территорий, поскольку дело не только в законе (здесь речь о Донбассе).

"Мы не можем просто отойти с наших территорий. И дело не только в законе. Там живут люди — 300 тысяч человек. Мы не можем просто потерять людей. Мы не можем уйти, потому что 100 тысяч были ранены, десятки погибли там. И поэтому я сказал, что это не только о законе, но и о нашей армии, которая там находится", — пояснил он.

По словам главы государства, одним из возможных компромиссов может стать создание свободной экономической зоны, которая предусматривает отвод войск с обеих сторон. И такое решение может быть принято через референдум.

"Вот почему мы предложили, я считаю, компромисс. Если мы создадим свободную экономическую зону и нам придется отступить на несколько километров, это означает, что Россия должна сделать зеркальные шаги — также отойти на несколько километров назад. И эта свободная экономическая зона будет иметь специальные правила. Если мы примем решение, то оно будет касаться экономической зоны, что-то вроде этого, а референдум является способом принять его или не принять", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что украинское общество устало от войны. Однако люди остаются стойкими в своих позициях. В частности, 87% украинцев поддерживают мир, и в то же время 85% — против выхода из Донбасса.

Также президент сказал журналистам, что пока детальной концепции свободной экономической зоны на Донбассе нет.

Владимир Зеленский Донбасс референдум Донецкая область война в Украине мирный план
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
