Как украинцы относятся к окончанию войны - данные Зеленского

Зеленский раскрыл, сколько украинцев за мир и выход из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское общество устало от войны. Однако люди остаются стойким в своих позициях.
Об этом украинский лидер сказал в интервью Fox News.
Как украинцы относятся к окончанию войны
По словам главы государства, результаты опросов свидетельствуют, что 87% украинцев поддерживают достижение мира.
В то же время 85% граждан выступают против выхода с территорий востока Украины, в частности Донбасса.
Это, по словам президента, свидетельствует о главной сложности переговоров — территориальном вопросе.
"Это означает, что все хотят мира, но справедливого мира. Это самое сложное!" — добавил Президент.
Напомним, что в Кремле выступили против предложения прекратить огонь для проведения общенационального референдума.
А до этого украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл, как Путин обманывает Дональда Трампа.
