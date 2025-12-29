Как украинцы относятся к окончанию войны - данные Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское общество устало от войны. Однако люди остаются стойким в своих позициях.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Fox News.

По словам главы государства, результаты опросов свидетельствуют, что 87% украинцев поддерживают достижение мира.

В то же время 85% граждан выступают против выхода с территорий востока Украины, в частности Донбасса.

Это, по словам президента, свидетельствует о главной сложности переговоров — территориальном вопросе.

"Это означает, что все хотят мира, но справедливого мира. Это самое сложное!" — добавил Президент.

Напомним, что в Кремле выступили против предложения прекратить огонь для проведения общенационального референдума.

А до этого украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл, как Путин обманывает Дональда Трампа.