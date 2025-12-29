Як українці ставляться до закінчення війни - дані Зеленського

Зеленський розкрив, скільки українців за мир та вихід з Донбасу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське суспільство втомилося від війни. Однак люди залишаються стійким у своїх позиціях.
Про це український лідер сказав в інтерв’ю Fox News.
Як українці ставляться до закінчення війни
За словами глави держави, результати опитувань свідчать, що 87% українців підтримують досягнення миру.
Водночас 85% громадян виступають проти виходу з територій сходу України, зокрема Донбасу.
Це, за словами президента, свідчить про головну складність переговорів — територіальне питання.
"Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру. Це найскладніше!" — додав Президент.
