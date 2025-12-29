Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив, скільки українців за мир та вихід з Донбасу

Зеленський розкрив, скільки українців за мир та вихід з Донбасу

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 17:04
Як українці ставляться до закінчення війни - дані Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське суспільство втомилося від війни. Однак люди залишаються стійким у своїх позиціях.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю Fox News.

Як українці ставляться до закінчення війни

За словами глави держави, результати опитувань свідчать, що 87% українців підтримують досягнення миру.

Водночас 85% громадян виступають проти виходу з територій сходу України, зокрема Донбасу.

Це, за словами президента, свідчить про головну складність переговорів — територіальне питання.

"Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру. Це найскладніше!" — додав Президент.

Нагадаємо, що у Кремлі виступили проти пропозиції припинити вогонь для проведення загальнонаціонального референдуму. 

А до цього український лідер Володимир Зеленський розкрив, як Путін обманює Дональда Трампа.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
