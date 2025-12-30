США можуть розмістити свої війська в Україні — Туск

Туск заявив, що США можуть розмістити свої війська в Україні
У вівторок, 30 грудня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки перемовин у США за участю американської та української делегацій і європейських лідерів. У результаті США погодилися на розміщення своїх військ в Україні після укладення миру.
Про це Туск розповів під час брифінгу.
Війська США на території України
"Ключовим результатом останніх днів стала декларація про готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру, включно з присутністю американських військ — наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною та Росією", — зазначив прем’єр-міністр Польщі.
Він додав, що такі чіткі зобов’язання Вашингтона з’явилися вперше і викликали здивування у деяких учасників переговорів.
При цьому польський прем’єр наголосив, що Україна буде змушена піти на компроміс щодо територіальних питань в обмін на реальні та надійні гарантії безпеки.
За його словами, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "з’явився мир на горизонті".
Нагадаємо, що нещодавно український лідер заявив, що питання територій є найскладнішим для укладення миру в Україні.
Також Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо того, чому Україна просто відступи з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
