Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины после войны

Зеленский очертил план восстановления Украины при участии США
Дата публикации 30 декабря 2025 18:17
Президент Владимир Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины после завершения войны. Главы государства обсудил экономическое восстановление страны вместе с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американское правительство заинтересовано в том, чтобы привлекать средства и развивать бизнес в Украине.
