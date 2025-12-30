Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины после войны

Видео
Зеленский очертил план восстановления Украины при участии США

Зеленский очертил план восстановления Украины при участии США

Дата публикации 30 декабря 2025 18:17
Президент Владимир Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины после завершения войны. Главы государства обсудил экономическое восстановление страны вместе с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американское правительство заинтересовано в том, чтобы привлекать средства и развивать бизнес в Украине.

Об этом украинский лидер сказал в комментарии Новини.LIVE.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
