Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины после войны

Президент Владимир Зеленский рассказал о планах по восстановлению Украины после завершения войны. Главы государства обсудил экономическое восстановление страны вместе с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американское правительство заинтересовано в том, чтобы привлекать средства и развивать бизнес в Украине.

Об этом украинский лидер сказал в комментарии Новини.LIVE.

