Гарантии безопасности для Украины — Зеленский озвучил возможные форматы

Президент Владимир Зеленский высказался о возможных форматах гарантий безопасности после завершения войны. Глава государства подчеркнул, что после окончания боевых действий Украина будет нуждаться в сильной армии. А также он отметил, что рассматриваются двусторонние гарантии безопасности "Украина-США" и формат Коалиции желающих.

Новость дополняется...

