Зеленский озвучил возможные форматы гарантий безопасности

Зеленский озвучил возможные форматы гарантий безопасности

Дата публикации 30 декабря 2025 18:07
Гарантии безопасности для Украины — Зеленский озвучил возможные форматы
Президент Владимир Зеленский высказался о возможных форматах гарантий безопасности после завершения войны. Глава государства подчеркнул, что после окончания боевых действий Украина будет нуждаться в сильной армии. А также он отметил, что рассматриваются двусторонние гарантии безопасности "Украина-США" и формат Коалиции желающих.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
