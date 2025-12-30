Гарантии безопасности для Украины — Зеленский озвучил возможные форматы

Зеленский озвучил возможные форматы гарантий безопасности
Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 18:07
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский высказался о возможных форматах гарантий безопасности после завершения войны. Глава государства подчеркнул, что после окончания боевых действий Украина будет нуждаться в сильной армии. А также он отметил, что рассматриваются двусторонние гарантии безопасности "Украина-США" и формат Коалиции желающих.
Новость дополняется...
Реклама
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама