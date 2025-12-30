Зеленский назвал дату и место встречи лидеров Коалиции желающих - детали

Зеленский назвал дату и место встречи лидеров Коалиции желающих
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров договорился с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече.
Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 декабря
Коалиция желающих на уровне лидеров
Президент рассказал, что Рустем Умеров доложил ему о договоренности с советниками по нацбезопасности государств Коалиции желающих. Встреча планируется уже в ближайшее время - третьего января в Украине. Вскоре после этого будет разговор уже на уровне лидеров, поскольку такие встречи нужны. В свою очередь, они планируются на 6 января во Франции.
"Благодарен команде Президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах", - отметил Зеленский.
Команды Украины и Коалиции желающих пообщались и обсудили с Умеровым дальнейшие шаги и акценты в мирных переговорах.
Напомним, что Зеленский рассказал, что "Коалиция желающих" разместит контингент в Украине только после прекращения боевых действий.
Ранее мы также информировали, что Кир Стармер 21 декабря провел телефонный разговор с Дональдом Трампом - премьер проинформировал о работе "Коалиции желающих".
Читайте Новини.LIVE!