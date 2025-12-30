Зеленский назвал дату и место встречи лидеров Коалиции желающих - детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров договорился с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 декабря

Президент рассказал, что Рустем Умеров доложил ему о договоренности с советниками по нацбезопасности государств Коалиции желающих. Встреча планируется уже в ближайшее время - третьего января в Украине. Вскоре после этого будет разговор уже на уровне лидеров, поскольку такие встречи нужны. В свою очередь, они планируются на 6 января во Франции.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Благодарен команде Президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах", - отметил Зеленский.

Команды Украины и Коалиции желающих пообщались и обсудили с Умеровым дальнейшие шаги и акценты в мирных переговорах.

Напомним, что Зеленский рассказал, что "Коалиция желающих" разместит контингент в Украине только после прекращения боевых действий.

Ранее мы также информировали, что Кир Стармер 21 декабря провел телефонный разговор с Дональдом Трампом - премьер проинформировал о работе "Коалиции желающих".