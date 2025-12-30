Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал дату и место встречи лидеров Коалиции желающих

Зеленский назвал дату и место встречи лидеров Коалиции желающих

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 17:07
Зеленский назвал дату и место встречи лидеров Коалиции желающих - детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров договорился с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 декабря

Реклама
Читайте также:

Коалиция желающих на уровне лидеров

Президент рассказал, что Рустем Умеров доложил ему о договоренности с советниками по нацбезопасности государств Коалиции желающих. Встреча планируется уже в ближайшее время - третьего января в Украине. Вскоре после этого будет разговор уже на уровне лидеров, поскольку такие встречи нужны. В свою очередь, они планируются на 6 января во Франции.

Зеленський назвав дату та місце зустрічі лідерів Коаліції охочих - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Благодарен команде Президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах", - отметил Зеленский.

Команды Украины и Коалиции желающих пообщались и обсудили с Умеровым дальнейшие шаги и акценты в мирных переговорах.

Напомним, что Зеленский рассказал, что "Коалиция желающих" разместит контингент в Украине только после прекращения боевых действий.

Ранее мы также информировали, что Кир Стармер 21 декабря провел телефонный разговор с Дональдом Трампом - премьер проинформировал о работе "Коалиции желающих".

Владимир Зеленский Коалиция желающих
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации