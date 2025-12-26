Видео
Миротворцы в Украине — Зеленский объяснил, какие договоренности

Дата публикации 26 декабря 2025 15:30
Зеленский объяснил условия развертывания миротворческого контингента в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, какие есть договоренности о миротворческом контингенте. По его словам, он может быть развернут только в случае прекращения боевых действий.

Об этом глава государства рассказал в ответ на вопрос Новини.LIVE в пятницу, 26 декабря.

Читайте также:

Миротворческий контингент в Украине

"Что касается контингента защиты в небе, на море, на земле — я об этом говорил: есть у нас договоренности с партнерами. Такие небольшие детали остались. В принципе сам договор о "Коалиции желающих" есть уже, но подписание его и размещение любого личного состава и других стран, те или иные средства защиты, все это будет только после ceasefire", — отметил Зеленский.

По его словам, "Коалиция желающих" будет работать только в момент прекращения боевых действий. По его словам, всего есть 30 стран. Детали глава государства пообещал позже.

Напомним, Зеленский сообщил о готовности Украины подписать определенные соглашения.

Также глава государства ответил, получила ли Украина реакцию от российской стороны на мирный план.

Владимир Зеленский война Украина миротворцы Коалиция желающих
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
