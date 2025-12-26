Зеленський пояснив умови розгортання миротворчого контингенту в Україні

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський розповів, які є домовленості про миротворчий контингент. За його словами, він може бути розгорнутий лише у випадку припинення бойових дій.

Про це глава держави розповів у відповідь на запитання Новини.LIVE у пʼятницю, 26 грудня.

Миротворчий контингент в Україні

"Що стосується контингенту захисту в небі, на морі, на землі — я про це говорив: є у нас домовленості з партнерами. Такі невеличкі деталі залишились. В принципі сам договір про "Коаліцію охочих" є вже, але підписання його і розміщення будь-якого особового складу і інших країн, ті чи інші засоби захисту, все це буде тільки після ceasefire", — зазначив Зеленський.

За його словами, "Коаліція охочих" буде працювати лише в момент припинення бойових дій. За його словами, загалом є 30 країн. Деталі глава держави пообіцяв згодом.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про готовність України підписати певні угоди.

Також глава держави відповів, чи отримала Україна реакцію від російської сторони на мирний план.