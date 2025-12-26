Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Миротворці в Україні — Зеленський пояснив, які є домовленості

Миротворці в Україні — Зеленський пояснив, які є домовленості

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 15:30
Зеленський пояснив умови розгортання миротворчого контингенту в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський розповів, які є домовленості про миротворчий контингент. За його словами, він може бути розгорнутий лише у випадку припинення бойових дій.

Про це глава держави розповів у відповідь на запитання Новини.LIVE у пʼятницю, 26 грудня.

Реклама
Читайте також:

Миротворчий контингент в Україні

"Що стосується контингенту захисту в небі, на морі, на землі — я про це говорив: є у нас домовленості з партнерами. Такі невеличкі деталі залишились. В принципі сам договір про "Коаліцію охочих" є вже, але підписання його і розміщення будь-якого особового складу і інших країн, ті чи інші засоби захисту, все це буде тільки після ceasefire", — зазначив Зеленський.

За його словами, "Коаліція охочих" буде працювати лише в момент припинення бойових дій. За його словами, загалом є 30 країн. Деталі глава держави пообіцяв згодом.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про готовність України підписати певні угоди.

Також глава держави відповів, чи отримала Україна реакцію від російської сторони на мирний план.

Володимир Зеленський війна Україна миротворці Коаліція охочих
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації