Україна
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи була реакція від Росії на мирний план

Зеленський відповів, чи була реакція від Росії на мирний план

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 15:02
Зеленський відповів, чи була реакція від Росії на мирний план
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, чи отримала країна реакцію від Росії на мирний план. За його словами, її не було, а Київ комунікує виключно зі Сполученими Штатами Америки.

Про це глава держава повідомив на питання журналістів в чаті Офісу Президента у пʼятницю, 26 грудня.

Читайте також:

Реакція Росії на мирний план

"Офіційної реакції ми не отримували від російської сторони. Ми комунікуємо виключно з американцями. І я думаю, що я це підкреслював, і ви про це знаєте. А американці, в свою чергу, комунікують з росіянами", — зазначив Зеленський.

Він вважає, що найближчими днями буде відома офіційна реакція Росії. 

Крім того, глава держави розповів про чутливі питання, зокрема Донбас та Запорізьку АЕС. 

"Що стосується чутливих питань, ми будемо їх обговорювати. І Донбас, і Запорізьку АЕС... Що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях, або під час наших домовленостей з американською стороною, я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантія безпеки. І американська сторона нас чує", — додав Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський США Україна Росія мирний план
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
