Україна
Зеленський пояснив, які документи з мирного плану готові

Зеленський пояснив, які документи з мирного плану готові

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:51
Зеленський пояснив, які документи з мирного плану готові
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, які документи готові з мирного плану. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки. 

Про це глава держава повідомив на питання журналістів в чаті Офісу Президента у пʼятницю, 26 грудня.

Читайте також:

Мирний план

Зеленський розповів, що є широкий порядок денний, який буде на вихідних. За його словами, у неділю він зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом у Флориді.

"Ми будемо обговорювати саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки, а там кілька документів в цьому блоці і бажано знайти можливість обговорити всі. Далі економічна угода, там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод і тут треба обговорити напрямок. Далі візит США запланований для підписання", — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що не може наразі сказати, чи буде готова саме ця зустріч для того, аби допрацювати максимально.

"І чи буде обговорено територіальні питання, всі питання, по яких у нас є питання, є розбіжності, ми точно, наша сторона їх підніме", — додав український лідер.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський США Україна документи мирний план
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
