Україна
Главная Новости дня Зеленский объяснил, какие документы из мирного плана готовы

Зеленский объяснил, какие документы из мирного плана готовы

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 14:51
Зеленский объяснил, какие документы из мирного плана готовы
Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, какие документы готовы из мирного плана. В частности, речь идет о гарантиях безопасности.

Об этом глава государства сообщил на вопросы журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Мирный план

Зеленский рассказал, что есть широкая повестка дня, которая будет на выходных. По его словам, в воскресенье он встретится с лидером США Дональдом Трампом во Флориде.

"Мы будем обсуждать именно эти документы, как я сказал, гарантии безопасности, а там несколько документов в этом блоке и желательно найти возможность обсудить все. Далее экономическое соглашение, там пока что базовые наработки, хотя будет несколько соглашений и здесь надо обсудить направление. Далее визит США запланирован для подписания", — сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что не может пока сказать, будет ли готова именно эта встреча для того, чтобы доработать максимально.

"И будет ли обсуждаться территориальные вопросы, все вопросы, по которым у нас есть вопросы, есть разногласия, мы точно, наша сторона их поднимет", — добавил украинский лидер.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США Украина документы мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
