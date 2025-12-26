Зеленский объяснил, получила ли Украина реакцию России на мирный план

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, получила ли страна реакцию от России на мирный план. По его словам, ее не было, а Киев коммуницирует исключительно с Соединенными Штатами Америки.

Об этом глава государства сообщил на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Реакция России на мирный план

"Официальной реакции мы не получали от российской стороны. Мы коммуницируем исключительно с американцами. И я думаю, что я это подчеркивал, и вы об этом знаете. А американцы, в свою очередь, коммуницируют с россиянами", — отметил Зеленский.

Он считает, что в ближайшие дни будет известна официальная реакция России.

Кроме того, глава государства рассказал о чувствительных вопросах, в частности Донбасс и Запорожскую АЭС.

"Что касается чувствительных вопросов, мы будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС... Что касается армии, то, что закреплено сейчас в наших договоренностях, или во время наших договоренностей с американской стороной, я все это соответственно открыто сказал. Нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована. Для нас это гарантия безопасности. И американская сторона нас слышит", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства рассказал, какие документы уже готовы по мирному плану.

А 25 декабря в России заявили, что анализируют мирный план, который получили от представителя США Стива Уиткоффа в Майами.