Україна
Главная Новости дня Зеленский ответил, была ли реакция от России на мирный план

Зеленский ответил, была ли реакция от России на мирный план

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 15:02
Зеленский объяснил, получила ли Украина реакцию России на мирный план
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, получила ли страна реакцию от России на мирный план. По его словам, ее не было, а Киев коммуницирует исключительно с Соединенными Штатами Америки.

Об этом глава государства сообщил на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Читайте также:

Реакция России на мирный план

"Официальной реакции мы не получали от российской стороны. Мы коммуницируем исключительно с американцами. И я думаю, что я это подчеркивал, и вы об этом знаете. А американцы, в свою очередь, коммуницируют с россиянами", — отметил Зеленский.

Он считает, что в ближайшие дни будет известна официальная реакция России.

Кроме того, глава государства рассказал о чувствительных вопросах, в частности Донбасс и Запорожскую АЭС.

"Что касается чувствительных вопросов, мы будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС... Что касается армии, то, что закреплено сейчас в наших договоренностях, или во время наших договоренностей с американской стороной, я все это соответственно открыто сказал. Нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована. Для нас это гарантия безопасности. И американская сторона нас слышит", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства рассказал, какие документы уже готовы по мирному плану.

А 25 декабря в России заявили, что анализируют мирный план, который получили от представителя США Стива Уиткоффа в Майами.

Владимир Зеленский США Украина Россия мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
