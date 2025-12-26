Зеленский рассказал о готовности Украины подписать определенные соглашения

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна готова подписать определенные соглашения. Он рассказал, что сейчас Киев ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана.

Об этом глава государства сообщил на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Украина готова подписать определенные соглашения

Зеленский пояснил, что сейчас Украина работает с несколькими двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, среди которых соглашение между Украиной и США, которое почти готово.

По его словам, он готов подписать определенные соглашения, но это должно быть сделано с согласия всех сторон. Он отметил, что есть план из 20 пунктов и там четыре стороны:

Украина;

США;

Россия;

Европа.

По его словам, план без Москвы или европейцев подписывать нельзя.

"Однако у нас есть двусторонние договоренности. Нам надо их еще раз обсудить и... думаю, некоторые вещи в некоторых вещах можно ставить уже точку", — добавил Зеленский.

