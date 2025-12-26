Зеленский рассказал о готовности Украины подписать определенные соглашения

Украина готова подписать некоторые соглашения, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна готова подписать определенные соглашения. Он рассказал, что сейчас Киев ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана.
Об этом глава государства сообщил на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.
Зеленский пояснил, что сейчас Украина работает с несколькими двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, среди которых соглашение между Украиной и США, которое почти готово.
По его словам, он готов подписать определенные соглашения, но это должно быть сделано с согласия всех сторон. Он отметил, что есть план из 20 пунктов и там четыре стороны:
- Украина;
- США;
- Россия;
- Европа.
По его словам, план без Москвы или европейцев подписывать нельзя.
"Однако у нас есть двусторонние договоренности. Нам надо их еще раз обсудить и... думаю, некоторые вещи в некоторых вещах можно ставить уже точку", — добавил Зеленский.
