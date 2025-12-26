Видео
Украина готова подписать некоторые соглашения, — Зеленский

Украина готова подписать некоторые соглашения, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 15:11
Зеленский рассказал о готовности Украины подписать определенные соглашения
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна готова подписать определенные соглашения. Он рассказал, что сейчас Киев ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана.

Об этом глава государства сообщил на вопрос журналистов в чате Офиса Президента в пятницу, 26 декабря.

Читайте также:

Украина готова подписать определенные соглашения

Зеленский пояснил, что сейчас Украина работает с несколькими двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, среди которых соглашение между Украиной и США, которое почти готово.

По его словам, он готов подписать определенные соглашения, но это должно быть сделано с согласия всех сторон. Он отметил, что есть план из 20 пунктов и там четыре стороны:

  • Украина;
  • США;
  • Россия;
  • Европа.

По его словам, план без Москвы или европейцев подписывать нельзя.

"Однако у нас есть двусторонние договоренности. Нам надо их еще раз обсудить и... думаю, некоторые вещи в некоторых вещах можно ставить уже точку", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер объяснил, какие документы из мирного плана уже готовы.

Кроме того, Зеленский рассказал, получила ли Украина реакцию от России относительно мирного соглашения.

Владимир Зеленский Украина соглашение Россия мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
