Стармер поговорил с Трампом об Украине - обсудили шаги к миру

В воскресенье, 21 декабря, премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили усилия по достижению справедливо и прочного мира в Украине.

О чем говорили Стармер и Трамп

"Два лидера начали с обсуждения войны в Украине. Премьер-министр проинформировал о работе "Коалиции желающих" по поддержке мирного соглашения и обеспечению справедливого и прочного прекращения боевых действий", — говорится в публикации канцелярии Стармера.

Переговоры в Майами

Напомним, что Украина и США провели трехдневную встречу в Маями с 19 по 21 декабря. Ключевыми темами стали — общий документ из 20 пунктов, согласование позиций по гарантиями безопасности, а такое план восстановления Украины. Уиткофф подчеркнул, что Киев по-прежнему привержена миру.

На днях глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что работа по приближению мира вышла на решающий этап.