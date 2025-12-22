Видео
Главная Новости дня Стармер обсудил с Трампом инициативы для мира в Украине

Стармер обсудил с Трампом инициативы для мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 00:11
Стармер поговорил с Трампом об Украине - обсудили шаги к миру
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

В воскресенье, 21 декабря, премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили усилия по достижению справедливо и прочного мира в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

О чем говорили Стармер и Трамп

"Два лидера начали с обсуждения войны в Украине. Премьер-министр проинформировал о работе "Коалиции желающих" по поддержке мирного соглашения и обеспечению справедливого и прочного прекращения боевых действий", — говорится в публикации канцелярии Стармера.

Переговоры в Майами

Напомним, что Украина и США провели трехдневную встречу в Маями с 19 по 21 декабря. Ключевыми темами стали — общий документ из 20 пунктов, согласование позиций по гарантиями безопасности, а такое план восстановления Украины. Уиткофф подчеркнул, что Киев по-прежнему привержена миру.

На днях глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что работа по приближению мира вышла на решающий этап.

Дональд Трамп Украина война в Украине Кир Стармер мирный план Коалиция желающих
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
