Стармер поговорив із Трампом про Україну - обговорили кроки до миру

У неділю, 21 грудня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили зусилля щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Про що говорили Стармер і Трамп

"Два лідери почали з обговорення війни в Україні. Прем'єр-міністр поінформував про роботу "Коаліції охочих" з підтримки мирної угоди та забезпечення справедливого і міцного припинення бойових дій", — йдеться в публікації канцелярії Стармера.

Переговори в Маямі

Нагадаємо, що Україна і США провели триденну зустріч у Маямі з 19 по 21 грудня. Ключовими темами стали — спільний документ із 20 пунктів, узгодження позицій щодо гарантій безпеки, а також план відновлення України. Віткофф підкреслив, що Київ, як і раніше, відданий миру.

Днями глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що робота з наближення миру вийшла на вирішальний етап.