Україна
Главная Новости дня Зеленский встретился с предстоятелем Церкви Кипра — видео

Зеленский встретился с предстоятелем Церкви Кипра — видео

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 14:27
Зеленский встретился с предстоятелем Церкви Кипра — что обсудили
Владимир Зеленский и Блаженнейший Георгий. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 7 января, встретился с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра, предстоятелем Церкви Кипра Блаженнейшим Георгием.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Блаженнейшим Георгием

Президент рассказал об усилиях для достижения мира. Он призвал предстоятеля Церкви Кипра поддержать Украину в гуманитарных вопросах. Речь идет о медицинской и продовольственной помощи, а также ресурсах для восстановления религиозных объектов.

"Благодарен за каждое проявление поддержки нашего народа", — добавил Зеленский.

Напомним, 7 января Зеленский провел встречу с лидером Кипра Никосом Христодулидисом. В частности, они обсудили санкции против России.

Известно, что глава государства примет участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС.

Владимир Зеленский Кипр Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
