Зеленский встретился с предстоятелем Церкви Кипра — что обсудили

Владимир Зеленский и Блаженнейший Георгий. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 7 января, встретился с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра, предстоятелем Церкви Кипра Блаженнейшим Георгием.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Президент рассказал об усилиях для достижения мира. Он призвал предстоятеля Церкви Кипра поддержать Украину в гуманитарных вопросах. Речь идет о медицинской и продовольственной помощи, а также ресурсах для восстановления религиозных объектов.

"Благодарен за каждое проявление поддержки нашего народа", — добавил Зеленский.

Напомним, 7 января Зеленский провел встречу с лидером Кипра Никосом Христодулидисом. В частности, они обсудили санкции против России.

Известно, что глава государства примет участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС.