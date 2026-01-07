Зеленский встретился с предстоятелем Церкви Кипра — что обсудили

Зеленский встретился с предстоятелем Церкви Кипра — видео
Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 7 января, встретился с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра, предстоятелем Церкви Кипра Блаженнейшим Георгием.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Встреча Зеленского с Блаженнейшим Георгием
Президент рассказал об усилиях для достижения мира. Он призвал предстоятеля Церкви Кипра поддержать Украину в гуманитарных вопросах. Речь идет о медицинской и продовольственной помощи, а также ресурсах для восстановления религиозных объектов.
"Благодарен за каждое проявление поддержки нашего народа", — добавил Зеленский.
Напомним, 7 января Зеленский провел встречу с лидером Кипра Никосом Христодулидисом. В частности, они обсудили санкции против России.
Известно, что глава государства примет участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС.
