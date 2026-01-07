Зеленський зустрівся з предстоятелем Церкви Кіпру — що обговорили

Володимир Зеленський та Блаженніший Георгій. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 7 січня, зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зустріч Зеленського з Блаженнішим Георгієм

Президент розповів про зусилля для досягнення миру. Він закликав предстоятеля Церкви Кіпру підтримати Україну у гуманітарних питаннях. Йдеться про медичну та продовольчу допомогу, а також ресурси для відновлення релігійних об’єктів.

"Вдячний за кожен прояв підтримки нашого народу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 7 січня Зеленський провів зустріч з лідером Кіпру Нікосом Христодулідісом. Зокрема, вони обговорили санкції проти Росії.

Відомо, що глава держави візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді ЄС.