Зеленський зустрівся з предстоятелем Церкви Кіпру — відео

Зеленський зустрівся з предстоятелем Церкви Кіпру — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 14:27
Зеленський зустрівся з предстоятелем Церкви Кіпру — що обговорили
Володимир Зеленський та Блаженніший Георгій. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 7 січня, зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Блаженнішим Георгієм

Президент розповів про зусилля для досягнення миру. Він закликав предстоятеля Церкви Кіпру підтримати Україну у гуманітарних питаннях. Йдеться про медичну та продовольчу допомогу, а також ресурси для відновлення релігійних об’єктів.

"Вдячний за кожен прояв підтримки нашого народу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 7 січня Зеленський провів зустріч з лідером Кіпру Нікосом Христодулідісом. Зокрема, вони обговорили санкції проти Росії.

Відомо, що глава держави візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді ЄС.

Володимир Зеленський Кіпр Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
