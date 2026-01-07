Зустріч Зеленського з Нікосом Христодулідісом — які теми обговорювали

Володимир Зеленський та Нікос Христодулідіс. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Кіпру Нікосом Христодулідісом. Сторони, зокрема, обговорили посилення санкцій проти Росії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у середу, 7 січня.

Реклама

Читайте також:

Кіпр головує в Раді Європейського Союзу

"Зараз уже розпочалося головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, яке триватиме протягом першої половини цього року. Працюємо над тим, щоб за цей час максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів та вступі України до Євросоюзу. Говорили про це сьогодні з президентом Кіпру, і розраховую на продуктивну співпрацю", — йдеться в повідомленні.

Крім того, президенти обговорили посилення санкцій проти Росії та зміцнення проповітряної оборони України.

"Говорили й про зміцнення ППО, виробництво та постачання дронів, участь Кіпру в програмах PURL і SAFE. Сподіваємося, що підтримка України й надалі буде сильною. Дякую Кіпру та пану президенту за підтримку", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом на Кіпрі. Там також запланована його зустріч із архієпископом Кіпру Георгієм.

Вчора український президент взяв участь у "Коаліції охочих" у Парижі.