Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з президентом Кіпру — що обговорили

Зеленський зустрівся з президентом Кіпру — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 13:56
Зустріч Зеленського з Нікосом Христодулідісом — які теми обговорювали
Володимир Зеленський та Нікос Христодулідіс. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Кіпру Нікосом Христодулідісом. Сторони, зокрема, обговорили посилення санкцій проти Росії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у середу, 7 січня.

Реклама
Читайте також:

Кіпр головує в Раді Європейського Союзу

"Зараз уже розпочалося головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, яке триватиме протягом першої половини цього року. Працюємо над тим, щоб за цей час максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів та вступі України до Євросоюзу. Говорили про це сьогодні з президентом Кіпру, і розраховую на продуктивну співпрацю", — йдеться в повідомленні.

Крім того, президенти обговорили посилення санкцій проти Росії та зміцнення проповітряної оборони України.

"Говорили й про зміцнення ППО, виробництво та постачання дронів, участь Кіпру в програмах PURL і SAFE. Сподіваємося, що підтримка України й надалі буде сильною. Дякую Кіпру та пану президенту за підтримку", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом на КіпріТам також запланована його зустріч із архієпископом Кіпру Георгієм. 

Вчора український президент взяв участь у "Коаліції охочих" у Парижі.

Володимир Зеленський Європейський союз Кіпр Україна війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації