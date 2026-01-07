Зеленський заявив про готовність документів щодо гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський та інші лідери на зустрічі у Парижі. Фото: Офіс президента

У вівторок, 6 січня, у Парижі відбулась одна з найбільш представницьких зустрічей "Коаліції охочих". За її результатами є низка документів, зокрема, декларації та визначеність, яку країни готові брати лідерство в гарантіях безпеки для України.

Про це за підсумками зустрічі заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Що сказав президент про зустріч "Коаліції рішучих" у Парижі

Володимир Зеленський підкреслив, що це була одна з найбільш представницьких зустрічей, у якій взяли участь 27 лідерів держав, Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

"Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії", — підкреслив він.

За словами президента, станом на сьогодні є грунтовні документи коаліції, а саме — спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України.

"Документи ці є, і це сигнал, наскільки серйозно і Європа, і вся "Коаліція охочих" готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції", — пише глава держави.

Президент додав, що деталі опрацьовані в системі інших документів. Зокрема, було визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі, на морі та у відновленні. Окрім того, визначено, які сили потрібні, як вони будуть управлятись в на яких рівнях дуже командування.

Також Зеленський розповів, які ще питання потрібно буде вирішити.

"Має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись і фінансуватись належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо, і це, ми вважаємо, ключовий елемент — наша українська сила. І на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи", — резюмував український лідер.

Зустріч "Коаліції рішучих" 6 січня у Парижі

Нагадаємо, що засідання коаліції організував президент Франції Еммануель Макрон. Участь у зустрічі взяли представники Європи та США, причому американці вперше особисто взяли участь у засіданні.

Під час цієї зустрічі участники обговорили питання гарантій безпеки для України після припинення вогню. Зокрема, йшла мова про залучення миротворчих сил та моніторинг з боку США.

Безпосередньо сам Макрон за результатами зустрічі розповів, що Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про розгортання західних контингентів на території України. За його словами, документ передбачає створення багатонаціональних сил для гарантування безпеки та стримування майбутньої агресії.

Окрім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував, що німецькі війська можуть бути розміщені в сусідній з Україною країною НАТО після року припинення вогню.

З американської сторони теж були новини. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив не лише про прогрес у безпекових переговорах і підготовку масштабного проєкту післявоєнного відновлення України. Він анонсував залучення до нього одну з найбільших у світі інвестиційною компанією BlackRock.

Також ми писали, що напередодні в мережі з'явився чорновий текст комюніке зустрічі. В ньому було вказано, що США можуть відіграти ключову роль у забезпеченні можливого припинення вогню в Україні. Мова йде про підтримку розвідкою, логістикою та участь у механізмах контролю безпеки.