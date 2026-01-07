Видео
Главная Новости дня Зеленский подвел итоги "Коалиции желающих" в Париже

Зеленский подвел итоги "Коалиции желающих" в Париже

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 00:34
Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины
Владимир Зеленский и другие лидеры на встрече в Париже. Фото: Офис президента

Во вторник, 6 января, в Париже состоялась одна из самых представительных встреч "Коалиции желающих". По ее результатам есть ряд документов, в частности, декларации и определенность, какую страны готовы брать лидерство в гарантиях безопасности для Украины.

Об этом по итогам встречи заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Что сказал президент о встрече "Коалиции решительных" в Париже

Владимир Зеленский подчеркнул, что это была одна из самых представительных встреч, в которой приняли участие 27 лидеров государств, Евросоюз, НАТО, представители Турции, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

"Действительно глобальная встреча и очень высокий уровень дискуссии",  подчеркнул он.

По словам президента, на сегодня есть основательные документы коалиции, а именно совместная декларация всех стран коалиции и трехсторонняя декларация Франции, Британии и Украины.

"Документы эти есть, и это сигнал, насколько серьезно и Европа, и вся "Коалиция желающих" готовы работать ради реальной безопасности. Этими документами мы усиливаем дальнейшую юридическую работу в странах с парламентами, чтобы в момент, когда дипломатия сработает на завершение войны, у нас была полная готовность разместить силы коалиции", — пишет глава государства.

Президент добавил, что детали проработаны в системе других документов. В частности, было определено, какие страны готовы брать лидерство в элементах обеспечения безопасности на земле, в небе, на море и в восстановлении. Кроме того, определено, какие силы нужны, как они будут управляться в на каких уровнях очень командования.

Также Зеленский рассказал, какие еще вопросы нужно будет решить.

"Должно быть определено, как будет работать мониторинг. Должно быть абсолютно четко определено, как будет поддерживаться и финансироваться надлежащая сила и количество украинской армии. Сегодня я об этом говорил отдельно, и это, мы считаем, ключевой элемент  наша украинская сила. И на основе нашей армии будут эффективно работать все остальные элементы",  резюмировал украинский лидер.

Встреча "Коалиции решительных" 6 января в Париже

Напомним, что заседание коалиции организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Участие во встрече приняли представители Европы и США, причем американцы впервые лично приняли участие в заседании.

Во время этой встречи участники обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. В частности, шла речь о привлечении миротворческих сил и мониторинге со стороны США.

Непосредственно сам Макрон по результатам встречи рассказал, что Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о развертывании западных контингентов на территории Украины. По его словам, документ предусматривает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности и сдерживания будущей агрессии.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал, что немецкие войска могут быть размещены в соседней с Украиной стране НАТО после года прекращения огня.

С американской стороны тоже были новости. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил не только о прогрессе в переговорах по безопасности и подготовке масштабного проекта послевоенного восстановления Украины. Он анонсировал привлечение к нему одну из крупнейших в мире инвестиционной компанией BlackRock.

Также мы писали, что накануне в сети появился черновой текст коммюнике встречи. В нем было указано, что США могут сыграть ключевую роль в обеспечении возможного прекращения огня в Украине. Речь идет о поддержке разведкой, логистикой и участие в механизмах контроля безопасности.

Владимир Зеленский Париж война в Украине мирный план Коалиция желающих гарантии безопасности
Автор: Ткач Эдуард
Автор:
Ткач Эдуард
