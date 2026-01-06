Видео
Главная Новости дня Встреча "Коалиции желающих" завершилась — детали

Встреча "Коалиции желающих" завершилась — детали

Дата публикации 6 января 2026 20:01
Коалиция желающих в Париже завершилась — что известно
Срочная новость

В Париже завершилась официальная встреча "Коалиции желающих". В саммите приняли участие лидеры 27 государств, руководство ЕС и НАТО, а также представители США.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Как сообщалось ранее, во время встречи участники должны были обсудить предоставление гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. В частности, речь шла о привлечении миротворческих сил и мониторинге со стороны США.

Новость дополняется...

Коалиция желающих
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
