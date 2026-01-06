Відео
Зустріч "Коаліції охочих" завершилася — деталі

Зустріч "Коаліції охочих" завершилася — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 20:01
Коаліція охочих у Парижі завершилася — що відомо
Термінова новина

У Парижі завершилася офіційна зустріч "Коаліції охочих". У саміті взяли участь лідери 27 держав,  керівництво ЄС і НАТО, а також представники США.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі учасники мали обговорити надання гарантій безпеки для України після припинення вогню. Зокрема, йшлося про залучення миротворчих сил та моніторинг з боку США.

Новина доповнюється... 

Коаліція охочих
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
