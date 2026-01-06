Коаліція охочих у Парижі завершилася — що відомо

Термінова новина

У Парижі завершилася офіційна зустріч "Коаліції охочих". У саміті взяли участь лідери 27 держав, керівництво ЄС і НАТО, а також представники США.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі учасники мали обговорити надання гарантій безпеки для України після припинення вогню. Зокрема, йшлося про залучення миротворчих сил та моніторинг з боку США.

Новина доповнюється...