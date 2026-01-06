Гарантії безпеки для України — чернетка угоди Коаліції охочих

Зустріч "Коаліції охочих". Фото: Reuters

Сполучені Штати можуть відіграти ключову роль у забезпеченні можливого припинення вогню в Україні. Йдеться насамперед про підтримку розвідкою, логістикою та участь у механізмах контролю безпеки.

Такі положення містить чернетка комюніке засідання "Коаліції охочих" у Парижі, повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Про що йдеться у чернетці гарантій безпеки для України

У проєкті документа зазначається, що країни-учасниці вже провели скоординоване військове планування для підготовки комплексних заходів безпеки після припинення бойових дій.

"Було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також відновлення Збройних сил України. Ми підтвердили, що ці заходи щодо гарантування безпеки повинні бути суворо виконані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій", — йдеться у проєкті комюніке.

У документі наголошується, що реалізація безпекових елементів відбуватиметься під керівництвом європейських держав, однак за активної участі неєвропейських членів коаліції, зокрема Сполучених Штатів. Окремий розділ документа присвячений контролю за дотриманням режиму припинення вогню. У ньому передбачається створення спеціального механізму моніторингу та перевірки за провідної ролі США.

"Участь у механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США. Буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню. Її очолюватимуть США за участю міжнародної спільноти, зокрема членів Коаліції охочих", — зазначається в тексті.

Крім того, у документі зазначено, що представники "Коаліції охочих" увійдуть до спеціальної комісії, яка розглядатиме можливі порушення режиму тиші.

"Коаліція охочих також буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації", — наголошується в тексті.

Зазначимо, що йдеться про попередню версію комюніке, і його положення можуть бути змінені або уточнені за підсумками переговорів.

Нагадаємо, що 6 січня в Парижі розпочалася зустріч "Коаліції охочих". Головною темою саміту стануть гарантії безпеки для України після потенційного припинення вогню з боку РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський озвучив свої очкування від зустрічі зі світовими лідерами.