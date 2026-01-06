Зустріч Коаліції охочих у Парижі розпочалася — деталі

Відео
Головна Новини дня У Парижі розпочалася зустріч Коаліції охочих

У Парижі розпочалася зустріч Коаліції охочих

Дата публікації: 6 січня 2026 16:55
У Парижі розпочалася зустріч "Коаліції охочих". Участь у саміті візьмуть європейські лідери, представники США, а також керівники ЄС та НАТО. Крім того, до Парижу вже прибув президент України Володимир Зеленський.

Ключовою темою зустрічі стане обговорення безпекових гарантій для України, зокрема розміщення багатонаціональної армії на її території.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
