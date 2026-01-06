Зустріч Коаліції охочих у Парижі розпочалася — деталі

Термінова новина

У Парижі розпочалася зустріч "Коаліції охочих". Участь у саміті візьмуть європейські лідери, представники США, а також керівники ЄС та НАТО. Крім того, до Парижу вже прибув президент України Володимир Зеленський.

Ключовою темою зустрічі стане обговорення безпекових гарантій для України, зокрема розміщення багатонаціональної армії на її території.

