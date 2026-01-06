Коаліція охочих — Зеленський розповів, яких результатів чекати

Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі "Коаліції охочих"
Перемовини "Коаліції охочих" у вівторок, 6 січня, мають дати більше захисту та сили для України. Україна розраховує на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для народу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 січня.
Заява Зеленського
"Вже прибув до Франції. Сьогодні тут будуть важливі перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди", — йдеться в повідомленні.
Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну.
"Перемовини, які мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу", — наголосив він.
Нагадаємо, у Парижі Зеленський вже зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.
