Головна Новини дня Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі "Коаліції охочих"

Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі "Коаліції охочих"

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 14:17
Коаліція охочих — Зеленський розповів, яких результатів чекати
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Перемовини "Коаліції охочих" у вівторок, 6 січня, мають дати більше захисту та сили для України. Україна розраховує на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для народу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 січня.

Читайте також:

Заява Зеленського

"Вже прибув до Франції. Сьогодні тут будуть важливі перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди", — йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну.

"Перемовини, які мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу", — наголосив він.

Нагадаємо, у Парижі Зеленський вже зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також ми писали, які питання сьогодні планує обговорити "Коаліція охочих".

Володимир Зеленський Франція Париж війна в Україні Коаліція охочих
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
