Зустріч Зеленського та Макрона у Франції 6 січня - деталі

У Франції розпочалася зустріч Зеленського та Макрона
Дата публікації: 6 січня 2026 13:52
У Франції розпочалася двостороння зустріч Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Після цього лідери проведуть спільну зустріч з преставниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом.
Про це стало відомо з онлайн-трансляції у вівторок, 6 січня.
О 16:00 за київським часом розпочнеться чергове засідання Коаліції охочих.
Новина доповнюється
