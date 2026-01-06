Коаліція охочих у Парижі — 6 січня відбулася зустріч голові Генштабів

Андрій Гнатов на зустрічі очільників Генштабів. Фото: Фаб’єн Мандо / соцмережа X

У Парижі перед зустріччю глав держав-учасниць "Коаліції охочих" відбулася зустріч начальників Генштабів. Там обговорили завершення війни в Україні, зокрема гарантії безпеки.

Про це повідомив начальник Штабу оборони Франції Фаб’єн Мандо у соцмережі X.

Допис Фаб’єна Мандо. Фото: скриншот

Деталі зустрічі

"Париж, з моїм колегою генералом Найтоном (головний маршал Повітряних сил Великої Британії — ред.), українським генералом (Андрієм — ред.) Гнатовим, начальником Генерального штабу Збройних сил України, та у присутності генерала Гринкевича, командувача Європейських сил США", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, одним із головних питань зустрічі були гарантії безпеки в Україні та способи їх реалізації.

Зустріч очільників Генштабів "Коаліції охочих". Фото: Фаб’єн Мандо / соцмережа X

"Поточна військова робота, яка проводиться місяцями з нашою коаліцією та спільно зі Сполученими Штатами, підтримує політичні зусилля щодо встановлення міцного миру на нашому континенті", — додав Мандо.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, президент України Володимир Зеленський перебуває на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.

Також стало відомо про порядок денний зустрічі держав-союзників України.