Головна Новини дня Зустріч очільників Генштабів "Коаліції охочих" — що обговорили

Зустріч очільників Генштабів "Коаліції охочих" — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 13:42
Коаліція охочих у Парижі — 6 січня відбулася зустріч голові Генштабів
Андрій Гнатов на зустрічі очільників Генштабів. Фото: Фаб’єн Мандо / соцмережа X

У Парижі перед зустріччю глав держав-учасниць "Коаліції охочих" відбулася зустріч начальників Генштабів. Там обговорили завершення війни в Україні, зокрема гарантії безпеки.

Про це повідомив начальник Штабу оборони Франції Фаб’єн Мандо у соцмережі X.

Читайте також:
допис
Допис Фаб’єна Мандо. Фото: скриншот

Деталі зустрічі

"Париж, з моїм колегою генералом Найтоном (головний маршал Повітряних сил Великої Британії  ред.), українським генералом (Андрієм  ред.) Гнатовим, начальником Генерального штабу Збройних сил України, та у присутності генерала Гринкевича, командувача Європейських сил США", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, одним із головних питань зустрічі були гарантії безпеки в Україні та способи їх реалізації.

коаліція охочих
Зустріч очільників Генштабів "Коаліції охочих". Фото: Фаб’єн Мандо / соцмережа X

"Поточна військова робота, яка проводиться місяцями з нашою коаліцією та спільно зі Сполученими Штатами, підтримує політичні зусилля щодо встановлення міцного миру на нашому континенті", — додав Мандо.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, президент України Володимир Зеленський перебуває на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.

Також стало відомо про порядок денний зустрічі держав-союзників України.

Франція Париж війна в Україні Коаліція охочих гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
