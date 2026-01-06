Саміт коаліції рішучих у Парижі почнеться з обіду Зеленського

Зустріч з главами європейських держав та урядів. Фото архівне: Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Саміт так званої "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня розпочнеться з робочого обіду президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона з представниками США. Перед початком основного засідання вони зустрінуться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє "Європейська правда" посилаючись на анонімного представника Єлисейського палацу.

За його словами, перед стартом саміту Зеленський і Макрон спершу проведуть окрему зустріч віч-на-віч, після чого відбудеться спільний обід з американською стороною. Очікується, що ця зустріч пройде близько 13:45 за київським часом.

Засідання "Коаліції охочих" у розширеному форматі заплановане на 16:10 за Києвом. У ньому мають взяти участь представники 35 держав та міжнародних організацій, зокрема 27 — на рівні глав держав і урядів.

У Єлисейському палаці підкреслюють, що вперше з кінця березня 2025 року коаліція збирається у Парижі в очному форматі та майже повному складі.

Завершиться день пресконференцією президента України, яка запланована на 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно відбулася перша сесія зустрічі радників нацбезпеки країн "Коаліції охочих".

Раніше Володимир Зеленський висловлювався, які плани є для обговорення на "Коаліції охочих".